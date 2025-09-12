PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe nutzten in der Nacht zu Donnerstag eine unverschlossene Autotür, um einen Geldbeutel zu stehlen. Die Langfinger verschafften sich in der Walter-Sommer-Straße zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, Zutritt zu einem am Straßenrand geparkten Pkw. Über eine unverschlossene Wagentür gelangten die Täter in den Innenraum des Autos und durchwühlten ihn. Als Beute nahmen die Unbekannten den Geldbeutel des 41-jährigen Fahrzeughalters mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

