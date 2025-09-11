PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss überschlagen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Alkohol war bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der L387 bei Otterberg im Spiel. Ein Autofahrer, der auf dem Weg in Richtung Höringen war, kam kurz nach halb sechs mit seinem Dacia Dokker in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Das Fahrzeug blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer konnte sich nicht mehr allein aus dem Wagen befreien, weil sich seine Tür nicht mehr öffnen ließ. Er wurde von der Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst übergeben - verweigerte aber jede medizinische Versorgung. Auch zum Unfallhergang und seinen Personalien wollte der Mann keine Angaben machen.

Weil im Innenraum des Unfallfahrzeugs aber der Geldbeutel des Fahrers mit allen seinen Papieren gefunden wurde, konnte der Mann zweifelsfrei identifiziert werden. Da der 47-Jährige eine deutliche "Alkoholfahne" hatte, er aber einen Atemtest verweigerte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

