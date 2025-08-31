Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Pedelec-Fahrer von der Unfallstelle und lässt diesen verletzt zurück. Pkw-Fahrer wurde ermittelt.

Warendorf (ots)

Am 30.08.2025, um 02:40 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen verletzten Pedelec-Fahrer, der auf der Fahrbahn der L547, Warendorfer Straße, zwischen Tönnishäuschen und Ahlen lag. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 16-jährige Ahlener mit seinem Pedelec die Warendorfer Straße aus Richtung Tönnishäuschen kommend und verunfallte aus zunächst unklarer Ursache. Vor Ort deuteten Spuren auf eine Kollision mit einem Pkw hin, wobei dieser sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernt hatte. Im Rahmen der Unfallaufnahme berichtete ein Zeuge, dass ihm ein stark beschädigter, weißer Kleinwagen auf der Warendorfer Straße aus Richtung Tönnishäuschen kommend im Stadtgebiet Ahlen im entsprechenden Zeitraum entgegengekommen sei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw verliefen erfolglos. Der 16-jährige Ahlener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er schwerverletzt stationär verblieb.

Am 30.08.2025, um 11:45 Uhr, meldete ein 19-jähriger aus Hamm bei der Polizei Hamm einen Verkehrsunfall, an dem er im Laufe der Nacht beteiligt gewesen sei. Im Rahmen dieser Unfallaufnahme ergaben sich konkrete Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Unfall auf der Warendorfer Straße in Ahlen. Der Pkw, der Führerschein und das Mobiltelefon de 19-jährigen wurden sichergestellt. Da sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum seitens des 19-Jährigen ergaben, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zudem eine Blutprobe entnommen.

Im Laufe des Nachmittags des 30.08.2025 wurde die Unfallaufnahme unter Beteiligung des Unfallaufnahmeteams des PP Münster und der DEKRA fortgeführt. Aus diesem Grund wurde die Warendorfer Straße zwischen Ahlen und Tönnishäuschen für 2,5 Stunden gesperrt.

