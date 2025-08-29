PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Geblendet und gegen Auto gefahren - Unfallbeteiligter gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 29.8.2025 ereignete sich gegen 0.25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße in Vorhelm. Der Fahrer eines Busses fuhr die L 586 innerhalb von Vorhelm in Richtung Beckum. Ihm kam ein Fahrzeugführer mit einem dunklen Transporter der Marke Mercedes entgegen. Der Unbekannte sei deutlich zu schnell gewesen und hätte sein Fernlicht eingeschaltet. Der 39-jährige Münsteraner wurde geblendet und fuhr in einer Engstelle nach rechts gegen einen geparkten Pkw. Sowohl an dem Bus als auch an dem Auto entstand erheblicher Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der Fahrer des Transporters fuhr weiter in Richtung Tönnishäuschen. Wer kann Angaben zu dem dunklen Mercedes Transporter sowie dem Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

