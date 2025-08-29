POL-WAF: Sendenhorst. An schwarzem Toyota vorbeigefahren - Streifschaden die Folge

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 27.8.2025 kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Einsatz wegen Ruhestörung in einem Haus an der Alleestraße in Beckum. Bei Eintreffen der Polizisten öffneten die Bewohner trotz Klingeln mehrere Minuten nicht. Nachdem die Frau den Einsatzkräfte die Tür geöffnet hatte, verhielten sich sowohl die 22-Jährige als auch der alkoholisierte 25-jährige Bewohner aggressiv und bedrohlich. Während des ...

