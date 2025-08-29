POL-WAF: Sendenhorst. An schwarzem Toyota vorbeigefahren - Streifschaden die Folge
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 28.8.2025, zwischen 8.40 Uhr und 17.10 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Schulstraße in Sendenhorst an einem schwarzen Toyota vorbei. Dabei streifte der Flüchtige den Pkw und beschädigte diesen an der hinteren Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell