PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.8.2025 kontrollierten Polizisten gegen 17.05 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Am Holzbach. Bei der Überprüfung des 56-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum, der durch einen Drogenvortest bestätigt wurde. Die Einsatzkräfte ließen dem Glandorfer eine Blutprobe entnehmen, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 08:34

    POL-WAF: Wadersloh. Frau fuhr mit nicht zugelassenem Auto

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 27.8.2025 befuhr eine Autofahrerin gegen 11.30 Uhr die Langenberger Straße in Wadersloh. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw der 40-jährigen nicht zugelassen war. An dem Auto befanden sich Kennzeichen, die zu einem anderen Pkw gehörten. Gegen die Wadersloherin sowie gegen den Halter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:10

    POL-WAF: Ahlen. Kabel über die Fahrbahn gespannt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 28.8.2025 meldete eine Verkehrsteilnehmerin gegen 1.45 Uhr ein auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen liegendes Baustellenschild. Als Polizisten die Stelle überprüften, entdeckten sie unmittelbar nach dem Einmündungsbereich Am Röteringshof/Görlitzer Straße/Otto-Hue-Straße ein schwarzes Kabel. Dieses war etwa 50 Zentimeter hoch über die Fahrbahn gespannt. Außerdem lagen auf der ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 07:55

    POL-WAF: Ahlen. Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 27.8.2025, gegen 20.00 Uhr wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen schwer verletzt. Eine 60-jähriger Gütersloherin befuhr mit ihrem Auto die Straße Am Röteringshof. Als sie mit ihrem Pkw an einer Ampel vorbeifuhr, lief der zweijährige Ahlener auf die Fahrbahn und seitlich gegen das Auto. Rettungskräfte brachten den Jungen zur stationären ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren