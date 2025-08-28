POL-WAF: Warendorf. Autofahrer stand unter Drogeneinfluss
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 27.8.2025 kontrollierten Polizisten gegen 17.05 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Am Holzbach. Bei der Überprüfung des 56-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum, der durch einen Drogenvortest bestätigt wurde. Die Einsatzkräfte ließen dem Glandorfer eine Blutprobe entnehmen, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.
