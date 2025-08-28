POL-WAF: Warendorf. Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 27.8.2025, gegen 20.00 Uhr wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen schwer verletzt. Eine 60-jähriger Gütersloherin befuhr mit ihrem Auto die Straße Am Röteringshof. Als sie mit ihrem Pkw an einer Ampel vorbeifuhr, lief der zweijährige Ahlener auf die Fahrbahn und seitlich gegen das Auto. Rettungskräfte brachten den Jungen zur stationären ...

