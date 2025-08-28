PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ahlen. Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.8.2025, gegen 20.00 Uhr wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen schwer verletzt. Eine 60-jähriger Gütersloherin befuhr mit ihrem Auto die Straße Am Röteringshof. Als sie mit ihrem Pkw an einer Ampel vorbeifuhr, lief der zweijährige Ahlener auf die Fahrbahn und seitlich gegen das Auto. Rettungskräfte brachten den Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

