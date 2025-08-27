POL-WAF: Warendorf. Autofahrer war berauscht unterwegs
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 27.8.2025, 1.15 Uhr war ein Autofahrer auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf berauscht unterwegs. Polizisten kontrollierten den 27-Jährrigen, der bei der Überprüfung einen Drogenvortest durchführte. Dieser war positiv, so dass dem Münsteraner eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weitefahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell