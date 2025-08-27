POL-WAF: Warendorf. Autofahrer war berauscht unterwegs

Warendorf (ots) - Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche sowie Diebstählen mittels Ablenkung. Am Montagabend (25.8.2025, 18.05 Uhr) wurde ein Autofahrer von einem Unbekannten auf der Straße In der Hoest in Ennigerloh aus dem Verkehr gewunken worden. In der Absicht zu helfen, hielt der Mann an. Der Unbekannte bat um Geld für Benzin und wollte zur Sicherheit eine ...

mehr