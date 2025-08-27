PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ahlen. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 26.8.2025, 19.20 Uhr ereignete sich auf der B 58 in Höhe Ahlen ein Alleinunfall mit einem Schwerverletzten. Der 30-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Drensteinfurter Straße von Ahlen in Fahrtrichtung Drensteinfurt. Circa 300 Meter hinter der Einmündung B58/L811 fuhr der Ahlener mit seinem Auto gegen die rechte Schutzplanke. Hierbei löste sich der rechte Vorderreifen und der Pkw geriet zunächst in den Gegenverkehr. Anschließend prallte das Auto gegen die linke Schutzplanke und blieb dann stehen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Kräfte der Feuerwehr reinigten die Fahrbahn. Der gesamte Sachschaden wird auf 43.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

