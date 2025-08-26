Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Mit nicht zugelassenem Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.8.2025, 6.30 Uhr wurde ein Autofahrer auf der Waldliesborner Straße in Liesborn kontrolliert. Dabei stellten Polizisten fest, dass die Hauptuntersuchung für den Pkw des 37-Jährigen bereits mehrere Jahre überschritten war und das Auto nicht zugelassen ist. Die Beamten entstempelten die angebrachten Kennzeichen, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Liesborner ein.

