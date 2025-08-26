PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Mit nicht zugelassenem Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.8.2025, 6.30 Uhr wurde ein Autofahrer auf der Waldliesborner Straße in Liesborn kontrolliert. Dabei stellten Polizisten fest, dass die Hauptuntersuchung für den Pkw des 37-Jährigen bereits mehrere Jahre überschritten war und das Auto nicht zugelassen ist. Die Beamten entstempelten die angebrachten Kennzeichen, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Liesborner ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 07:57

    POL-WAF: Beckum. Mit Auto gegen Werbemauer gefahren

    Warendorf (ots) - Am Montag, 25.8.2025, 13.00 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum gegen eine Werbemauer. Zuvor befuhr ein 57-jähriger Rietberger mit seinem Pkw die Neubeckumer Straße in Richtung Neubeckum. In Höhe des Imbisses beabsichtigte der 57-Jährige mit seinem Pkw nach links abzubiegen. Um einen Zusammenstoß mit seinem Auto zu verhindern, wich der entgegenkommende ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 16:29

    POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Warendorf (ots) - Am Montag, 25.8.2025 wurde ein Fahrradfahrer gegen 14.45 Uhr im Kreuzungsbereich Freckenhorster Straße/Wallpromenade/August-Wessing-Damm in Warendorf lebensgefährlich verletzt. Der 90-Jährige Warendorfer befuhr die Freckenhorster Straße in Richtung Innenstadt und hielt an der Ampel zur B 64 an. Hinter ihm befand sich eine 55-jährige aus Bocholt ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:07

    POL-WAF: Warendorf. Aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete auffälligen Motorradfahrer

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 23.8.2025, gegen 20.05 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen auffälligen Motorradfahrer in Warendorf. Polizisten fahndeten nach dem Kraftfahrzeug und entdeckten dieses auf dem Hamnnweg. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er alkoholisiert und berauscht war. Die Beamten ließen dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren