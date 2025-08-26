Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit Auto gegen Werbemauer gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.8.2025, 13.00 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum gegen eine Werbemauer. Zuvor befuhr ein 57-jähriger Rietberger mit seinem Pkw die Neubeckumer Straße in Richtung Neubeckum. In Höhe des Imbisses beabsichtigte der 57-Jährige mit seinem Pkw nach links abzubiegen. Um einen Zusammenstoß mit seinem Auto zu verhindern, wich der entgegenkommende 18-Jährige aus. Dadurch kam der Ahlener von der Straße ab und fuhr gegen die Werbemauer sowie eine Mülltonne. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Ahlener keinen Führerschein besitzt, sich an seinem Auto falsche Kennzeichen befanden und der Pkw nicht zugelassen war. Das total beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.600 Euro.

