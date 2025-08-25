PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Autofahrern Blutproben entnommen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24.8.2025) ließen Polizisten zwei Autofahrern in Beckum Blutproben entnehmen.

Noch vor Mitternacht, gegen 22.00 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis zu einer Alkoholfahrt und fahndete nach dem Pkw. Diesen entdeckten die Einsatzkräfte auf dem Alter Hammweg. Die Beamten hielten den 30-jährigen Fahrer an, der stark nach Alkohol roch. Ein Vortest ergab einen Wert deutlich oberhalb der absoluten Fahruntüchtigkeit. Da der 30-Jährige noch angab, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben, ließen die Polizisten dem Mann zwei Blutproben entnehmen.

Gegen 3.00 Uhr wollten Einsatzkräfte einen Autofahrer auf der Reichenbacher Straße kontrollieren und forderten ihn auf, anzuhalten. Der 60-Jährige parkte seinen Pkw ein und fuhr dabei gegen einen Straßenlaterne. Hierbei entstand an seinem Auto ein leichter Sachschaden. Bei der weiteren Überprüfung des Zülpichers stellte sich heraus, dass dieser absolut fahruntüchtig war. Die Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

In beiden Fällen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren gegen die alkoholisierten Autofahrer ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

