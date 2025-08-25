PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Ahlen. Beim Überholen gegen Pkw gefahren und Kontrolle verloren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 24.8.2025, 14.30 Uhr verlor eine Fahrzeugführerin auf der L 585 in Höhe Albersloh die Kontrolle über ihr Auto. Die 69-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Albersloh. Als die Drensteinfurterin in einer Kurve zum Überholen ansetzte, fuhr sie mit ihrem Pkw gegen die hintere Seite eines vorausfahrenden Autos. Dadurch verlor die 69-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Graben. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Drensteinfurterin leicht verletzt und es entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.500 Euro. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Ihr beschädigter Pkw wurde abgeschleppt und ihr Führerschein wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung sichergestellt.

