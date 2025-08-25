PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.8.2025, 11.25 Uhr wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Bereich Hauptstraße/Wischhausstraße in Ostbevern schwer verletzt. Ein 40-jähriger Dortmunder befuhr mit seinem Kleintransporter die Wischhausstraße und bog links auf die Hauptstraße ab. Hierbei erfasste er mit seinem Fahrzeug die 73-Jährige, die die Hauptstraße überquerte. Rettungskräfte brachte die Ostbeveranerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

