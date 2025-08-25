POL-WAF: Ostbevern. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Warendorf (ots)
Am Samstag, 23.8.2025, 11.25 Uhr wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Bereich Hauptstraße/Wischhausstraße in Ostbevern schwer verletzt. Ein 40-jähriger Dortmunder befuhr mit seinem Kleintransporter die Wischhausstraße und bog links auf die Hauptstraße ab. Hierbei erfasste er mit seinem Fahrzeug die 73-Jährige, die die Hauptstraße überquerte. Rettungskräfte brachte die Ostbeveranerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell