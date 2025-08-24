PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Warendorf (ots)

Am 23.08.2025, um 20:30 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der L793 zwischen Westkirchen und Freckenhorst. Ersten Angaben zufolge gab es zunächst keine Verletzten. Im weiteren Einatzverlauf stellte sich heraus, dass eine 33-jährige Pkw-Führerin aus Gütersloh, ihr 35-jähriger Ehemann und das gemeinsame 7 Wochen alte Kind leicht verletzt und eine weitere 24-jährige Pkw-Führerin aus Beckum lebensgefährlich verletzt wurden. Die 33-Jährige aus Gütersloh befuhr zusammen mit ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Kind in ihrem Pkw die L793 aus Freckenhorst kommend in Richtung Westkirchen. Die 24-jährige Beckumerin in befuhr mit ihrem Pkw die L793 in die entgegengesetzte Richtung. In einem Kurvenverlauf in Höhe der Anschrift Hoenhorst 12a geriet der Pkw der Beckumerin aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen ihrem und dem entgegenkommenden Pkw der Gütersloherin. Die verletzten Insassen der Fahrzeuge wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser bzw. in eine Kinderklinik gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen und zum Zwecke der Unfallursachenerforschung sichergestellt. Die Unfallaufnahm erfolgte unter Beteiligung des Unfallaufnahmeteams des PP Bielefeld. Die L793 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden gesperrt. Da durch die Wucht des Aufpralls die Motorblöcke aus beiden Pkw gerissen wurden, liefen größere Mengen Motoröl aus. Das Ordnungsamt und die untere Wasserbehörde waren vor Ort. Aufgrund des ausgelaufenen Motoröls werden an der Unfallstelle im Laufe des Sonntagvormittags noch Erdaushubarbeiten erfolgen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 13:45

    POL-WAF: Ahlen. Auseinandersetzung auf dem Schützenfest

    Warendorf (ots) - Am Samstag. 23.8.2025 kam es auf dem Schützenfestgelände am Henry-Dunant-Weg in Ahlen zu einer Auseinandersetzung mit einem Leichtverletzten. Ein Mann sei im Laufe des Abends mehrfach aufgefallen und gegen 2.15 Uhr sei es dann zu einer Rangelei mit einem 28-jährigen Ahlener gekommen. Hierbei wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 08:03

    POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Schwer verletzte Pkw-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Baum

    Warendorf (ots) - Am Freitag (22.08.2025, 14.05 Uhr) kam es in Ennigerloh-Enniger zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die 52-Jährige aus Ennigerloh befuhr mit ihrem Pkw die Alte Neubeckumer Straße in Richtung Hauptstraße. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Rettungskräfte brachten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren