POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Warendorf (ots)

Am 23.08.2025, um 20:30 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der L793 zwischen Westkirchen und Freckenhorst. Ersten Angaben zufolge gab es zunächst keine Verletzten. Im weiteren Einatzverlauf stellte sich heraus, dass eine 33-jährige Pkw-Führerin aus Gütersloh, ihr 35-jähriger Ehemann und das gemeinsame 7 Wochen alte Kind leicht verletzt und eine weitere 24-jährige Pkw-Führerin aus Beckum lebensgefährlich verletzt wurden. Die 33-Jährige aus Gütersloh befuhr zusammen mit ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Kind in ihrem Pkw die L793 aus Freckenhorst kommend in Richtung Westkirchen. Die 24-jährige Beckumerin in befuhr mit ihrem Pkw die L793 in die entgegengesetzte Richtung. In einem Kurvenverlauf in Höhe der Anschrift Hoenhorst 12a geriet der Pkw der Beckumerin aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen ihrem und dem entgegenkommenden Pkw der Gütersloherin. Die verletzten Insassen der Fahrzeuge wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser bzw. in eine Kinderklinik gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen und zum Zwecke der Unfallursachenerforschung sichergestellt. Die Unfallaufnahm erfolgte unter Beteiligung des Unfallaufnahmeteams des PP Bielefeld. Die L793 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden gesperrt. Da durch die Wucht des Aufpralls die Motorblöcke aus beiden Pkw gerissen wurden, liefen größere Mengen Motoröl aus. Das Ordnungsamt und die untere Wasserbehörde waren vor Ort. Aufgrund des ausgelaufenen Motoröls werden an der Unfallstelle im Laufe des Sonntagvormittags noch Erdaushubarbeiten erfolgen.

