Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Schwer verletzte Pkw-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Baum

Warendorf (ots)

Am Freitag (22.08.2025, 14.05 Uhr) kam es in Ennigerloh-Enniger zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Die 52-Jährige aus Ennigerloh befuhr mit ihrem Pkw die Alte Neubeckumer Straße in Richtung Hauptstraße. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Rettungskräfte brachten die Ennigerloherin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell