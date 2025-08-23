Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Freitag (22.08.2025) brachen Unbekannte zwischen 14.00 Uhr und 15.55 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Gustav-Moll-Straße in Beckum-Neubeckum ein.

Der oder die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt und durchsuchten das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521/911-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell