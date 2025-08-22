POL-WAF: Warendorf. Diebstahl aus Auto - Tatverdächtiger gestellt
Warendorf (ots)
Polizisten sind am Donnerstagabend (21.08.2025, 23.20 Uhr) zu einem Diebstahl aus einem Auto an der Sassenberger Straße in Warendorf gerufen worden.
Ein Zeuge hatte einen Mann dabei beobachtet, wie er in sein Auto eingebrochen war, etwas gestohlen hatte und anschließend flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zu einem 33-jährigen Sassenberger, der mittlerweile auf der Dreibrückenstraße unterwegs war. Dieser trug die vom Zeugen beschriebene Kleidung und hatte auch einen Gegenstand bei sich, der im Auto fehlte.
Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.
