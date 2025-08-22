PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Diebstahl aus Auto - Tatverdächtiger gestellt

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Donnerstagabend (21.08.2025, 23.20 Uhr) zu einem Diebstahl aus einem Auto an der Sassenberger Straße in Warendorf gerufen worden.

Ein Zeuge hatte einen Mann dabei beobachtet, wie er in sein Auto eingebrochen war, etwas gestohlen hatte und anschließend flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zu einem 33-jährigen Sassenberger, der mittlerweile auf der Dreibrückenstraße unterwegs war. Dieser trug die vom Zeugen beschriebene Kleidung und hatte auch einen Gegenstand bei sich, der im Auto fehlte.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

