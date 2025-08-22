PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mit den Vorbereitungen zum Tag der Polizei auf der Zielgeraden

Ein Dokument

Warendorf (ots)

Die Vorbereitungen für den Tag der Polizei der Wache Oelde am Sonntag, 31.8.2025, von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr befinden sich auf der Zielgeraden. Die Kreispolizeibehörde Warendorf freut sich auf viele, neugierige, große und kleine Besucher und heißen jeden herzlich willkommen.

Um 11.30 Uhr eröffnet der Behördenleiter, Landrat Dr. Olaf Gericke den Tag der Polizei in Oelde offiziell im Beisein von Ehrengästen.

Für die Kleinsten gibt es eine Schnitzeljagd und Rokko Rakete ist auf der Verkehrspuppenbühne zu sehen. Die Großen können sich an verschiedenen Ständen über die Arbeit der Polizei informieren und sich präventiv beraten lassen. Und wer mit dem Gedanken spielt, Polizist zu werden, ist bei dem Personalwerber gut aufgehoben. Ein besonderes Highlight wird der Diensthund in Aktion sein. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Ortsverband des THW bietet Kuchen, Pommes und Würstchen sowie Getränke an. Die Partner Notfallseelsorge im Kreis Warendorf, Verkehrswacht Warendorf e. V. und Weiße Ring e. V. unterstützen die Veranstaltung ebenfalls mit ihrem Angebot.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 07:33

    POL-WAF: Ahlen. Alleinunfall endet in Straßengraben

    Warendorf (ots) - Ein 19-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer ist am Donnerstag (21.08.2025, 18.55 Uhr) bei einem Alleinunfall in Ahlen leicht verletzt worden. Der Hammer fuhr auf der Walstedder Straße und kam nach rechts von der Straße ab. Hier stürzte er in einen Straßengraben und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 08:05

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (19.08.2025, 11.00 Uhr) und Mittwoch (20.08.2025, 09.30 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus in Beckum eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam in die Wohnung im Haus an der Alleestraße, durchwühlten die Räume und flüchteten. Wir bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 14:49

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zwei Einbrüche in Geschäfte

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind vergangene Nacht in zwei verschiedene Geschäfte in Beckum-Neubeckum eingebrochen. Gegen 01.55 Uhr am Mittwochmorgen (20.08.2025) verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einem Autoteile-Laden an der Hauptstraße. Mittels Gullideckel schlug der Täter eine Tür ein und gelangte so ins Gebäude. Nachdem ein Zeuge den Einbruch bemerkt hatte, flüchtete der Einbrecher. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren