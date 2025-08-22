Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mit den Vorbereitungen zum Tag der Polizei auf der Zielgeraden

Warendorf (ots)

Die Vorbereitungen für den Tag der Polizei der Wache Oelde am Sonntag, 31.8.2025, von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr befinden sich auf der Zielgeraden. Die Kreispolizeibehörde Warendorf freut sich auf viele, neugierige, große und kleine Besucher und heißen jeden herzlich willkommen.

Um 11.30 Uhr eröffnet der Behördenleiter, Landrat Dr. Olaf Gericke den Tag der Polizei in Oelde offiziell im Beisein von Ehrengästen.

Für die Kleinsten gibt es eine Schnitzeljagd und Rokko Rakete ist auf der Verkehrspuppenbühne zu sehen. Die Großen können sich an verschiedenen Ständen über die Arbeit der Polizei informieren und sich präventiv beraten lassen. Und wer mit dem Gedanken spielt, Polizist zu werden, ist bei dem Personalwerber gut aufgehoben. Ein besonderes Highlight wird der Diensthund in Aktion sein. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Ortsverband des THW bietet Kuchen, Pommes und Würstchen sowie Getränke an. Die Partner Notfallseelsorge im Kreis Warendorf, Verkehrswacht Warendorf e. V. und Weiße Ring e. V. unterstützen die Veranstaltung ebenfalls mit ihrem Angebot.

