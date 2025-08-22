POL-WAF: Ahlen. Alleinunfall endet in Straßengraben
Warendorf (ots)
Ein 19-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer ist am Donnerstag (21.08.2025, 18.55 Uhr) bei einem Alleinunfall in Ahlen leicht verletzt worden.
Der Hammer fuhr auf der Walstedder Straße und kam nach rechts von der Straße ab. Hier stürzte er in einen Straßengraben und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
