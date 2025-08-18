PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Trunkenheitsfahrt mit über 4 Promille

Greifswald (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 15.08.2025, erhielten Beamte des Polizeihauptrevieres in Greifswald die Mitteilung über eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt in der Greifswalder Südstadt.

Der Hinweisgeber habe das betreffende Fahrzeug, einen Pkw Mercedes, bereits kurz vor der Meldung gegen 15:30 Uhr stoppen können.

Dem Hinweisgeber und Zeugen seien zuvor Ausfallerscheinungen bei der 56-jährigen deutschen Fahrzeugführerin aufgefallen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest, im Rahmen der Verkehrskontrolle durch die Beamten, ergab einen Wert von 4,19 Promille.

Die Fahrzeugführerin erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:07

    POL-ANK: Polizei warnt vor Anrufen durch falsche Polizisten

    Anklam/ Neubrandenburg (ots) - Immer wieder erhalten Bürger Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten, die sich nach Geldbeträgen, wertvollem Schmuck oder anderem Vermögen erkundigen. Als Gründe hierfür nennen sie oft Diebesbanden, Einbrecher oder generell Verbrecher, die in der jeweiligen Wohngegend der Angerufenen ihr Unwesen treiben sollen. Auch am vergangenen Wochenende kam es erneut zu mehreren dieser Fälle. Am ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 15:25

    POL-ANK: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen

    Berndshof (Ueckermünde) (ots) - Am heutigen Freitagmorgen (15.08.2025) wurde der Polizei gegen 9:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 54 bei Ueckermünde gemeldet. Eine 74-jährige Fahrerin eines PKW Opel befuhr die Straße in Richtung Ueckermünde. Auf Höhe eines Feldweges habe sie abgebremst, um nach links abzubiegen. Hinter ihr fuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW Mercedes-Benz. Dieser hielt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren