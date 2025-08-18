Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Trunkenheitsfahrt mit über 4 Promille

Greifswald (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 15.08.2025, erhielten Beamte des Polizeihauptrevieres in Greifswald die Mitteilung über eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt in der Greifswalder Südstadt.

Der Hinweisgeber habe das betreffende Fahrzeug, einen Pkw Mercedes, bereits kurz vor der Meldung gegen 15:30 Uhr stoppen können.

Dem Hinweisgeber und Zeugen seien zuvor Ausfallerscheinungen bei der 56-jährigen deutschen Fahrzeugführerin aufgefallen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest, im Rahmen der Verkehrskontrolle durch die Beamten, ergab einen Wert von 4,19 Promille.

Die Fahrzeugführerin erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell