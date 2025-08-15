PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen

Berndshof (Ueckermünde) (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (15.08.2025) wurde der Polizei gegen 9:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 54 bei Ueckermünde gemeldet.

Eine 74-jährige Fahrerin eines PKW Opel befuhr die Straße in Richtung Ueckermünde. Auf Höhe eines Feldweges habe sie abgebremst, um nach links abzubiegen.

Hinter ihr fuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW Mercedes-Benz. Dieser hielt zum PKW vor ihm einen augenscheinlich zu geringen Sicherheitsabstand, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem vorausfahrenden PKW.

Die Fahrerin des PKW Opel sowie zwei weitere Mitfahrende des PKW Mercedes-Benz - ein 6-jähriges Kind und eine 69-jährige Frau - wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Die Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Franziska Höhne
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

