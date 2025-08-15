PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ANK: Ladendieb wird gleich zweimal erwischt

Ückeritz (Insel Usedom) (ots)

Am gestrigen Donnerstag (14.08.2025) gegen 12 Uhr wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Ostseebad Ückeritz gemeldet. Ein 33-jähriger Deutscher hatte dort augenscheinlich Waren im Wert von ca. 170 Euro sowie zusätzlich technische Gerätschaften im Wert von schätzungsweise 650 Euro entwendet. Dem polizeibekannten Mann wurde zuvor in diesem Supermarkt bereits Hausverbot erteilt.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort stellen. Nur wenige Minuten nach Fertigung der Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein erneuter Ladendiebstahl in einem weiteren nahe gelegenen Supermarkt in Ückeritz gemeldet.

Dort fanden die Polizeibeamten den selben Tatverdächtigen erneut vor. Auch hier wurde er wieder beim augenscheinlichen Diebstahl von Waren im Wert von ungefähr 80 Euro ertappt.

Aufgrund des Verdachts, mehrere Straftaten in kurzer Zeit begangen zu haben, und der Missachtung des zuvor ausgesprochenen Platzverweises, wurde der 33-Jährige nun in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Franziska Höhne
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam

