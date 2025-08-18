Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 30-Jähriger fährt unter Alkohol und Drogen - mehrere Kinder im Fahrzeug, auch im Kofferraum

Eggesin (ots)

Am 15.08.2025 stellten die Beamten des Polizeireviers Ueckermünde gegen 15:00 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in der Eggesiner Hans-Fischer-Straße fest. Der 30-jährige ukrainische Fahrzeugführer eines Pkw BMW wurde zunächst einer Atemalkoholkontrolle unterzogen. Diese ergab einen Wert von 0,76 Promille. Zudem zeigte ein freiwilliger Drogenvortest ein positives Ergebnis. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Als wäre dies nicht Verstoß genug, mussten die Beamten, zusätzlich zum Fahrzeugführer, sechs ukrainische Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren im Fahrzeug feststellen. Zwei von ihnen saßen während der Fahrt im Kofferraum.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle eindringlich:

- Fahren Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen! Sie bringen nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr!

- Mitfahrer, vor allem Kinder, dürfen lediglich auf den dafür vorgesehenen Sitzen mitfahren!

- Für Kinder unter 12 Jahren oder bis zu einer Körpergröße von 150 cm gilt in Deutschland zudem eine Kindersitzpflicht!

- Nehmen Sie nicht mehr Personen in ihrem Fahrzeug mit, als Sitze vorhanden sind!

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell