PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 30-Jähriger fährt unter Alkohol und Drogen - mehrere Kinder im Fahrzeug, auch im Kofferraum

Eggesin (ots)

Am 15.08.2025 stellten die Beamten des Polizeireviers Ueckermünde gegen 15:00 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in der Eggesiner Hans-Fischer-Straße fest. Der 30-jährige ukrainische Fahrzeugführer eines Pkw BMW wurde zunächst einer Atemalkoholkontrolle unterzogen. Diese ergab einen Wert von 0,76 Promille. Zudem zeigte ein freiwilliger Drogenvortest ein positives Ergebnis. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Als wäre dies nicht Verstoß genug, mussten die Beamten, zusätzlich zum Fahrzeugführer, sechs ukrainische Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren im Fahrzeug feststellen. Zwei von ihnen saßen während der Fahrt im Kofferraum.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle eindringlich:

   -	Fahren Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen! Sie
bringen nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr!
   -	Mitfahrer, vor allem Kinder, dürfen lediglich auf den dafür 
vorgesehenen Sitzen mitfahren!
   -	Für Kinder unter 12 Jahren oder bis zu einer Körpergröße von 150
cm gilt in Deutschland zudem eine Kindersitzpflicht!
   -	Nehmen Sie nicht mehr Personen in ihrem Fahrzeug mit, als Sitze 
vorhanden sind!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Pressestelle
Kimberly Schätzchen
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Anklam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Anklam
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:07

    POL-ANK: Polizei warnt vor Anrufen durch falsche Polizisten

    Anklam/ Neubrandenburg (ots) - Immer wieder erhalten Bürger Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten, die sich nach Geldbeträgen, wertvollem Schmuck oder anderem Vermögen erkundigen. Als Gründe hierfür nennen sie oft Diebesbanden, Einbrecher oder generell Verbrecher, die in der jeweiligen Wohngegend der Angerufenen ihr Unwesen treiben sollen. Auch am vergangenen Wochenende kam es erneut zu mehreren dieser Fälle. Am ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 15:25

    POL-ANK: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen

    Berndshof (Ueckermünde) (ots) - Am heutigen Freitagmorgen (15.08.2025) wurde der Polizei gegen 9:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 54 bei Ueckermünde gemeldet. Eine 74-jährige Fahrerin eines PKW Opel befuhr die Straße in Richtung Ueckermünde. Auf Höhe eines Feldweges habe sie abgebremst, um nach links abzubiegen. Hinter ihr fuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW Mercedes-Benz. Dieser hielt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren