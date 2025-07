Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250716-3: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Erftstadt (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (15. Juli) in Erftstadt sind zwei Autofahrer (22, 70) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung.

Laut ersten Erkenntnissen war der 22-Jährige gegen 16 Uhr mit seinem Auto auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Köttingen unterwegs. Zeitgleich sei der Fahrer eines Dacia vom Rodderweg nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße abgebogen. Dabei kam es aus bislang ungeklärtem Grund zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeitende eines Transportunternehmens schleppten den beschädigten Dacia ab. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell