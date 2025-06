Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Bauminister setzt in Greifswald Spatenstich für Schulzentrum

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Montag mit Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder den ersten Spatenstich zum Baustart für den Neubau eines inklusiven Schulzentrums Am Ellernholzteich in der Hanse- und Universitätsstadt Greifswald vornehmen.

Termin: Montag, 16. Juni 2025, 11.30 Uhr

Ort: 17489 Greifswald, Osnabrücker Str. 4

Das neue Schulzentrum wurde nötig, weil die Bevölkerungszahl in der Hansestadt Greifswald wächst. Zunächst soll eine dreizügige Grundschule mit Hort sowie eine Zweifeldsporthalle mit Mensa und Aula entstehen. Später soll eine Regionalschule mit Orientierungsstufe hinzukommen. Insgesamt werden dort über 700 Schüler unterrichtet werden können.

Die Gesamtkosten liegen bei über 70 Millionen Euro, die größtenteils aus Städtebaufördermitteln und zusätzlichen Eigenmitteln bereitgestellt werden. Auch aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wurden Fördermittel in Aussicht gestellt. Die ersten Bauabschnitte des Schulzentrums sollen Ende 2027 fertig sein.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell