HZA-H: Zoll Hannover verhindert Schmuggel von Brillantschmuck am Flughafen

Hannover (ots)

Brillantschmuck im Wert von fast 35.000 Euro stoppten Zöllnerinnen und Zöllner am 21.02.2025 bei einer Kontrolle am Flughafen in Hannover und verhinderten damit einen Steuerschaden von über 7.500 Euro.

Eine 59-jährige Reisende passierte den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren als sie von den Beamten vor Ort zur Zollkontrolle gebeten wurde. "Bei der Kontrolle des Gepäcks der Reisenden fielen meinen Kollegen mehrere Schmuckschatullen und Rechnungen auf", so Enrico Bacher, Pressesprecher des Hauptzollamts Hannover.

Insgesamt vier Schmuckstücke - ein Paar Ohrringe, einen Kettenanhänger, ein Armband und einen Ring - die jeweils mit Brillanten versetzt waren, trug die aus der Türkei zurückreisende Frau am Körper.

"Die Reisefreimenge von 430 Euro pro Person, war bei dem Wert der Waren von fast 35.000 Euro weit überschritten", so Bacher weiter.

Noch vor Ort leiteten die Kontrollbeamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt nun die zuständige Strafsachenstelle.

