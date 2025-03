Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Annweiler (ots)

Am 03.03.24, gegen 17.25 Uhr, befuhr eine 24-jährige PKW Fahrerin die Landauer Straße, von Alberweiler kommend in Fahrtrichtung Rinnthal. An der Einmündung zum Wasgau Parkplatz missachtete ein weißer Pkw die Vorfahrt, er fuhr in die Landauer Straße ein und streifte den PKW der 24-jährigen. Anschließend beschleunigte der Verursacher sein Fahrzeug und flüchtet in Richtung Rinnthal. Am Pkw der Geschädigten entstand an der Stoßstange vorne rechts ein Sachschaden. Der Unfallverursacher müsste an der linken hinteren Seite beschädigt sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Annweiler zu melden.

