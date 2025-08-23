PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beelen/Telgte/Warendorf. Versammlungskonvois aus zwei Richtungen über die B 64 begleitet

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.8.2025 begleitete die Polizei zwei Versammlungen, die als Konvoi über die B 64 nach Warendorf fuhren.

Um 12 Uhr startete ein Aufzug ab einem Handorfer Gartencenter mit 100 Fahrradfahrern. In Telgte und an der Gaststätte Allendorf schlossen sich weitere Versammlungsteilnehmer an. Dieser Konvoi war in der Spitze mit 15 Treckern und 200 Fahrradfahrern auf der Strecke.

13 Uhr startete der zweite Aufzug im Kreis Gütersloh, in Herzebrock. Diese Versammlung wuchs von einem Trecker und 70 Fahrradfahrern auf 60 Trecker und 350 Fahrradfahrer an. Dieser Konvoi führte über Clarholz, Beelen und Vohren nach Warendorf.

Beide Aufzüge wurden anschließend über die Andreasstraße, Milter Straße und die Straße Wiesengrund auf die Linnenwiese geführt. Hier fanden mehrere Redebeiträge statt. Im Anschluss löste sich die Versammlung auf und die Teilnehmer traten eigenständig ihre Weiter-/Rückfahrt an.

Während der Fahrten über die Bundesstraße kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, aber zu keinen Störungen. Ebenso nicht auf der Abschlussversammlung, die gegen 16.00 Uhr endete.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

