PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auseinandersetzung auf dem Schützenfest

Warendorf (ots)

Am Samstag. 23.8.2025 kam es auf dem Schützenfestgelände am Henry-Dunant-Weg in Ahlen zu einer Auseinandersetzung mit einem Leichtverletzten. Ein Mann sei im Laufe des Abends mehrfach aufgefallen und gegen 2.15 Uhr sei es dann zu einer Rangelei mit einem 28-jährigen Ahlener gekommen. Hierbei wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff. Verdächtig ist ein alkoholisierter 22-jähriger Ahlener, der später auf der Polizeiwache erschien.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren