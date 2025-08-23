Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auseinandersetzung auf dem Schützenfest

Warendorf (ots)

Am Samstag. 23.8.2025 kam es auf dem Schützenfestgelände am Henry-Dunant-Weg in Ahlen zu einer Auseinandersetzung mit einem Leichtverletzten. Ein Mann sei im Laufe des Abends mehrfach aufgefallen und gegen 2.15 Uhr sei es dann zu einer Rangelei mit einem 28-jährigen Ahlener gekommen. Hierbei wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff. Verdächtig ist ein alkoholisierter 22-jähriger Ahlener, der später auf der Polizeiwache erschien.

