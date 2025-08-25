Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzt 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 23.8.2025, 12.10 Uhr im Einmündungsbereich Dyckerhoffstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße in Neubeckum ereignete. Ein 76-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Kaiser-Wilhelm-Straße und bog nach links auf die Dyckerhoffstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 33-jährigen Beckumers. Dieser befuhr die Bundesstraße in Richtung Ennigerloh. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 76-Jährige und zwei Beifahrer aus dem Pkw des 33-Jährigen leicht verletzt. Während der 76-Jährige vor Ort behandelt wurde, brachten Rettungskräfte die 58-jährige Beckumerin und den 68-jährigen Beckumer zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

