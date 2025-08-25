PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.8.2025 wurde ein Fahrradfahrer gegen 14.45 Uhr im Kreuzungsbereich Freckenhorster Straße/Wallpromenade/August-Wessing-Damm in Warendorf lebensgefährlich verletzt. Der 90-Jährige Warendorfer befuhr die Freckenhorster Straße in Richtung Innenstadt und hielt an der Ampel zur B 64 an. Hinter ihm befand sich eine 55-jährige aus Bocholt mit einem Silo-Zug. Beim Anfahren wurde der Senior von hinten vom Silo-Zug erfasst. Er wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und durch Kräfte der Feuerwehr geborgen. Für die ärztliche Versorgung des Mannes wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser kam allerdings nicht zum Einsatz. Der Verletzte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort auch um die Betreuung einer Angehörigen und der Lkw-Fahrerin. Ein Unfallaufnahmeteam wurde für die Verkehrsunfallaufnahme angefordert. Die B 64 war zwischen August-Wessing-Damm und Osttor bis 16 Uhr gesperrt. Die Sperrung der Bahnstrecke und der Freckenhorster Straße in Richtung Innenstadt dauerte zur Zeit der Erfassung dieser Pressemitteilung noch an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

