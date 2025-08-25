PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete auffälligen Motorradfahrer

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.8.2025, gegen 20.05 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen auffälligen Motorradfahrer in Warendorf. Polizisten fahndeten nach dem Kraftfahrzeug und entdeckten dieses auf dem Hamnnweg. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er alkoholisiert und berauscht war. Die Beamten ließen dem Warendorfer zwei Blutproben entnehmen und beschlagnahmten seinen Führerschein. Allerdings besaß er für das Motorrad keine Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und dem Halter übergeben. Gegen diesen sowie gegen den 39-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 11:57

    POL-WAF: Beckum. Zwei Autofahrern Blutproben entnommen

    Warendorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag (24.8.2025) ließen Polizisten zwei Autofahrern in Beckum Blutproben entnehmen. Noch vor Mitternacht, gegen 22.00 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis zu einer Alkoholfahrt und fahndete nach dem Pkw. Diesen entdeckten die Einsatzkräfte auf dem Alter Hammweg. Die Beamten hielten den 30-jährigen Fahrer an, der stark nach Alkohol roch. Ein Vortest ergab einen Wert deutlich ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:54

    POL-WAF: Sendenhorst-Ahlen. Beim Überholen gegen Pkw gefahren und Kontrolle verloren

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 24.8.2025, 14.30 Uhr verlor eine Fahrzeugführerin auf der L 585 in Höhe Albersloh die Kontrolle über ihr Auto. Die 69-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Albersloh. Als die Drensteinfurterin in einer Kurve zum Überholen ansetzte, fuhr sie mit ihrem Pkw gegen die hintere Seite eines vorausfahrenden Autos. Dadurch ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:43

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzt 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 23.8.2025, 12.10 Uhr im Einmündungsbereich Dyckerhoffstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße in Neubeckum ereignete. Ein 76-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Kaiser-Wilhelm-Straße und bog nach links auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren