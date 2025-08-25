Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete auffälligen Motorradfahrer

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.8.2025, gegen 20.05 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen auffälligen Motorradfahrer in Warendorf. Polizisten fahndeten nach dem Kraftfahrzeug und entdeckten dieses auf dem Hamnnweg. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er alkoholisiert und berauscht war. Die Beamten ließen dem Warendorfer zwei Blutproben entnehmen und beschlagnahmten seinen Führerschein. Allerdings besaß er für das Motorrad keine Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und dem Halter übergeben. Gegen diesen sowie gegen den 39-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

