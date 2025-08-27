POL-WAF: Ennigerloh. Gegen schwarzen VW UP gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Zwischen Montag, 25.8.2025, 20.15 Uhr und Dienstag, 26.8.2025, 19.20 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen schwarzen VW UP, der am Fahrrbahnrand der Ennigerstraße in Ennigerloh stand. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
