Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Fahrradgeschäft - Täter fliehen ohne Beute

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (30. Juli) löste der Alarm in einem Fahrradgeschäft an der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid aus. Der Betreiber wurde um 01.25 Uhr informiert.

Er setzte sich ins Auto und fuhr zum Geschäft. Schon auf dem Weg sah er auf dem Kundenparkplatz einen Mann. Als er eintraf, rannte dieser in Richtung des Parkplatzes des nahegelegenen Nettomarktes. Ein Fahrrad aus dem Geschäft lag auf dem Parkplatz.

Plötzlich trat ein weiterer Mann aus dem Eingang und lief zur Driescher Straße. Der Betreiber verfolgte ihn kurz mit dem Auto, verlor ihn aber aus den Augen. Die Polizei konnte die Täter im Rahmen der Fahndung bisher nicht ergreifen.

Die Einbrecher sind nach Angaben des Geschäftsinhabers junge Männer, etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und 170 bis 180 cm groß. Einer trug dunkle Kleidung, der andere eine helle Hose.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter die Eingangstür mit einem unbekannten Gegenstand auf. Im Laden verschoben sie einige Fahrräder oder legten sie auf den Boden. Vermutlich stahlen sie nichts.

Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell