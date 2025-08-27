Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Drei Personen nach Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 26.8.2025, 16.20 Uhr wurden drei Personen bei einem Alleinunfall auf der Straße Soestwarte in Beckum leicht verletzt. Der 18-Jährige Fahrer des Autos befuhr die Lippborger Straße in Richtung Herzfeld und überholte einen vorausfahrenden Pkw. Dann bog der Beckumer mit seinem Auto auf die Straße Soestwarte ab. Hierbei verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Baum. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen sowie seine beiden Beifahrerinnen, 20 und 22 Jahre alt aus Beckum, in ein Krankenhaus. Das Auto wurde stark beschädigt und abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 60.200 Euro.

