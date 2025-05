POL-FR: Wehr: Reifen an Anhänger zerstochen und Ladung geklaut

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 14.05.2025, ereignete sich gegen 06:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rotzler Straße. Ein 22-jähriger Fahrer eines LKWs kam in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden 20-jährigen VW -Fahrer. Der 20-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. An beiden Fahrzeugen ...

