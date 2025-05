Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.05.2025, ereignete sich gegen 06:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rotzler Straße. Ein 22-jähriger Fahrer eines LKWs kam in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden 20-jährigen VW -Fahrer. Der 20-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ungefähr 25.000 EURO. Die Rotzler Straße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.

