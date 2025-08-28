POL-WAF: Ahlen. Schülerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 27.8.2025, gegen 7.35 Uhr wurde eine Schülerin bei einem Verkehrsunfall auf der Dolberger Straße in Ahlen schwer verletzt. Die 15-Jährige fuhr mit ihrem E-Scooter auf die Dolberger Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 44-jährigen Ahlenerin, die stadtauswärts fuhr. Die Jugendliche fiel zunächst auf den Pkw und dann auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Ahlenerin zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von circa 5.500 Euro.
