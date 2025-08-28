PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ahlen. Kabel über die Fahrbahn gespannt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 28.8.2025 meldete eine Verkehrsteilnehmerin gegen 1.45 Uhr ein auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen liegendes Baustellenschild. Als Polizisten die Stelle überprüften, entdeckten sie unmittelbar nach dem Einmündungsbereich Am Röteringshof/Görlitzer Straße/Otto-Hue-Straße ein schwarzes Kabel. Dieses war etwa 50 Zentimeter hoch über die Fahrbahn gespannt. Außerdem lagen auf der Straße noch ein Pfosten mit einem Verkehrszeichen sowie ein Fußplattenträger. Die Einsatzkräfte entfernten die schwer erkennbaren Hindernisse und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Wer hat dort um die Tatzeit herum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

