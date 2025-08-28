POL-WAF: Wadersloh. Frau fuhr mit nicht zugelassenem Auto

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 27.8.2025, gegen 7.35 Uhr wurde eine Schülerin bei einem Verkehrsunfall auf der Dolberger Straße in Ahlen schwer verletzt. Die 15-Jährige fuhr mit ihrem E-Scooter auf die Dolberger Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 44-jährigen Ahlenerin, die stadtauswärts fuhr. Die Jugendliche fiel zunächst auf den Pkw und dann auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten die ...

