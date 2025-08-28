POL-WAF: Wadersloh. Frau fuhr mit nicht zugelassenem Auto
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 27.8.2025 befuhr eine Autofahrerin gegen 11.30 Uhr die Langenberger Straße in Wadersloh. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw der 40-jährigen nicht zugelassen war. An dem Auto befanden sich Kennzeichen, die zu einem anderen Pkw gehörten. Gegen die Wadersloherin sowie gegen den Halter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.
