Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. In der Nacht ohne Licht gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 28.8.2025 fiel einer Polizeistreife gegen 0.10 Uhr ein Autofahrer auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf auf. Daraufhin hielten sie den 41-Jährigen an. Aufgrund wahrnehmbaren Alkoholgeruchs führte der Warendorfer einen Atemalkoholtest durch. Der angezeigte Wert lag über der absoluten Fahruntüchtigkeit, sodass der Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren untersagten die Beamten dem 40-Jährigen die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

