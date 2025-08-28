Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mann stürzte von Vorsprung

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.8.2025 kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Einsatz wegen Ruhestörung in einem Haus an der Alleestraße in Beckum. Bei Eintreffen der Polizisten öffneten die Bewohner trotz Klingeln mehrere Minuten nicht. Nachdem die Frau den Einsatzkräfte die Tür geöffnet hatte, verhielten sich sowohl die 22-Jährige als auch der alkoholisierte 25-jährige Bewohner aggressiv und bedrohlich. Während des weiteren Einsatzes versuchte der Beckumer einen Beamten aus der Wohnung zu schieben. Das wurde durch weitere Polizisten unterbunden. Das hielt den Mann nicht davon ab, weiter auf die Einsatzkräfte einzuwirken und ihnen zu drohen. Nun mischte sich die Ehefrau ein, die nach dem eingesetzten Einsatzmehrzweckstock griff, mit dem der Beckumer auf Abstand gehalten wurde. Auch diese Handlung konnte unterbunden werden. Daraufhin wurde das Paar räumlich getrennt. Außerdem wurde dem 25-Jährigen aus Gründen der Eigensicherung das Betreten der Küche verwehrt. Daraufhin ging der Beckumer zügig in das Wohnzimmer und schlagartig zu einem offenen Wohnzimmerfenster, aus dem er stieg. Der Mann bewegte sich von außen in Richtung Küche. Um ein Betreten der Küche zu verhindern, wurde dort das offene Fenster geschlossen. Nun erkannten die Einsatzkräfte, dass der Beckumer lediglich auf einem Vorsprung und nicht wie angenommen, auf einem Balkon stand. Unmittelbar darauf verlor der 25-Jährige den Halt und stürzte etwa acht bis zehn Meter in die Tiefe. Hierbei verletzte sich der Mann schwer. Die Einsatzkräfte leisten sofort erste Hilfe und informierten den Rettungsdienst. Der Beckumer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen.

In der Wohnung befand sich auch ein 7-jähriges Kind. Aufgrund des Verdachts der akuten Kindswohlgefährdung wurde das Jugendamt angefordert, die diesen prüften.

