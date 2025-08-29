PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Donnerstag, 28.8.2025, 12.30 Uhr die Hammer Straße in Ahlen befuhr und den Sicherheitsabstand zu einer Fahrradfahrerin nicht einhielt. Die 62-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen des Kreisverkehrs Hammer Straße/Weststraße und wollte die Hammer Straße queren. Um einen Zusammenstoß mit dem Honda des Unbekannten zu verhindern, bremste sie ab und stürzte. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Der Flüchtige war auf der Hammer Straße in Richtung Weststraße unterwegs. Der Fahrer ist 26 bis 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und fuhr einen Pkw der Marke Honda. Vom Kennzeichen des Autos konnten die Buchstaben AX und die Zahl 2 abgelesen werden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

  • 29.08.2025 – 08:15

    POL-WAF: Sendenhorst. An schwarzem Toyota vorbeigefahren - Streifschaden die Folge

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 28.8.2025, zwischen 8.40 Uhr und 17.10 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Schulstraße in Sendenhorst an einem schwarzen Toyota vorbei. Dabei streifte der Flüchtige den Pkw und beschädigte diesen an der hinteren Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug ...

  • 28.08.2025 – 09:17

    POL-WAF: Beckum. Mann stürzte von Vorsprung

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 27.8.2025 kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Einsatz wegen Ruhestörung in einem Haus an der Alleestraße in Beckum. Bei Eintreffen der Polizisten öffneten die Bewohner trotz Klingeln mehrere Minuten nicht. Nachdem die Frau den Einsatzkräfte die Tür geöffnet hatte, verhielten sich sowohl die 22-Jährige als auch der alkoholisierte 25-jährige Bewohner aggressiv und bedrohlich. Während des ...

  • 28.08.2025 – 08:44

    POL-WAF: Warendorf. In der Nacht ohne Licht gefahren

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 28.8.2025 fiel einer Polizeistreife gegen 0.10 Uhr ein Autofahrer auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf auf. Daraufhin hielten sie den 41-Jährigen an. Aufgrund wahrnehmbaren Alkoholgeruchs führte der Warendorfer einen Atemalkoholtest durch. Der angezeigte Wert lag über der absoluten Fahruntüchtigkeit, sodass der Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren untersagten die ...

