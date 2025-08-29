Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Donnerstag, 28.8.2025, 12.30 Uhr die Hammer Straße in Ahlen befuhr und den Sicherheitsabstand zu einer Fahrradfahrerin nicht einhielt. Die 62-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen des Kreisverkehrs Hammer Straße/Weststraße und wollte die Hammer Straße queren. Um einen Zusammenstoß mit dem Honda des Unbekannten zu verhindern, bremste sie ab und stürzte. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Der Flüchtige war auf der Hammer Straße in Richtung Weststraße unterwegs. Der Fahrer ist 26 bis 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und fuhr einen Pkw der Marke Honda. Vom Kennzeichen des Autos konnten die Buchstaben AX und die Zahl 2 abgelesen werden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

