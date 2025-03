Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrugsversuch in Erfurter Apotheke scheitert an aufmerksamen Mitarbeitern

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde am Dienstag ein Betrugsversuch vereitelt. Eine 47-jährige Frau versuchte gegen 12:45 Uhr, in einer Apotheke im Stadtzentrum ein gefälschtes Rezept einzulösen. Die Mitarbeiter wurden jedoch misstrauisch und vereinbarten mit der Täterin einen späteren Abholtermin. In der Zwischenzeit überprüften sie das Rezept gründlich und stellten dabei fest, dass es sich um eine Fälschung handelt. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Die Beamten konnte die Betrügerin zwar nicht zum vereinbarten Termin antreffen, da sie nicht erschien. Das gefälschte Rezept wurde aber sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die Täterin eingeleitet. (DS)

