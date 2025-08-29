PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Neubeckum. Zwei Einbrüche mittels Gullideckel

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag, 29.8.2025 kam es zu einem Einbruch in Beckum und einem weiteren in Neubeckum.

Gegen 2.10 Uhr warfen möglicherweise zwei Personen einen Gullideckel gegen die Eingangstür eines Fahrradgeschäfts an der Hammer Straße in Beckum. Dadurch gelangten Unbekannte in das Ladenlokal und stahlen Geld. Der aufgefundene Gulli dürfte aus dem Kreisverkehr Hammer Straße/ Sachsenstraße Fahrtrichtung Hamm stammen. Wem sind Personen aufgefallen, die den Gullideckel ausgeboben haben?

Der Einbruch in Neubeckum ereignete sich auf der Lessingstraße. Hier warfen Unbekannte einen Gulli gegen die Eingangstür eines Malergeschäfts ein. Auch hier wurde Geld aus dem Geschäft gestohlen.

Wer hat an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

