Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits in der Zeit von Dienstag, 17. Juni 2025, ca. 13:00 Uhr und Mittwoch, 18. Juni 2025, ca. 12:30 Uhr, ereignete sich in der Parkstraße, in Höhe der Einmündung der Straße Stöverskamp in der Gemeinde Hude ein Verkehrsunfall, der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der bislang unbekannte Verursacher kam vermutlich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem dortigen massiven Steinpoller. Durch den Zusammenstoß wurde der Poller aus der Bodenverankerung gerissen.

Auf Grund des Schadensbildes handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um ein größeres Fahrzeug. Die Schadenshöhe an dem Steinpoller wurde auf ca. 750 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, der genauen Unfallzeit oder dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04431/941-0, mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell