Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Fäusten geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Am späten Mittwochnachmittag meldeten Passanten der Polizei eine Auseinandersetzung in der Zollamtstraße. Dort kam es nach Angaben der Beteiligten zu einem handfesten Streit zwischen einer Frau und einem Mann. Nachdem beide Alkohol getrunken hatten, schlug die 28-Jährige ihrem 36-jährigen Gegenüber mehrmals mit der Faust gegen den Kopf. Die umstehenden Personen schritten ein und hielten die Frau fest. Diese muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

