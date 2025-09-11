Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Streit bedroht

Kaiserslautern (ots)

Polizeikräfte rückten am Mittwochmittag in die Fackelstraße aus. Von dort meldete ein Stadtbewohner, dass er soeben von einem anderen Mann bedroht worden sei. Nach seinen Angaben, kam es zunächst zu einem Streit zwischen ihm und dem Unbekannten. Im Laufe des Disputs bedrohte der Täter den 65-Jährigen und forderte ihn auf, ihm hinter eine Häuserecke zu folgen. Als der Mitteiler der Aufforderung nicht nachkam, habe sein Gegenüber mit einem Gegenstand gedroht, woraufhin der 65-Jährige die Flucht ergriff. Der Unbekannte rannte ihm zunächst nach, machte sich aber dann aus dem Staub, als der Mann die Polizei rief. Die anschließende Fahndung der Polizisten verlief ohne Erfolg. Beschrieben wird der Tatverdächtige als 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte halblange Haare und trug einen weißen Kapuzenpullover. Zudem hatte der Mann ein Fahrrad dabei. Zeugen, denen der Beschriebene aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

