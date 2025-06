Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen

Lothra (ots)

Am Samstag kam es im Bereich der Ortslage Drognitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Skoda und zwei geparkten Fahrzeugen. Der 67-jährige Fahrzeugführer kollidierte aus bisher unbekannten Gründen mit einem auf der Straße geparkten Chevrolet eines Anwohners. Dieser wurde durch die Kollision an einen Wohnanhänger geschoben, der dadurch Schaden nahm. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen kann der Sachschaden auf circa 20.000,00 Euro beziffert werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, Zeugen werden gebeten sich beim Inspektionsdienst in Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell